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لبنان

"المعلومات" توقف "مفتعل إشكالاتٍ" في طرابلس.. من هو؟

Lebanon 24
17-09-2022 | 06:09
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أوقفت دوريّة من شعبة المعلومات في منطقة القبة - طرابلس، المدعو "ع.ب"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
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وبحسب المصادر، فإن التوقيف جاء بسبب قيام "ع.ب." بافتعال اشكالات وإطلاق نارٍ في وقت سابق، وقد جرى تحويله إلى القضاء المُختص للتحقيق معه. 

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شعبة المعلومات

طرابلس

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