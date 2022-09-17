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لبنان
"المعلومات" توقف "مفتعل إشكالاتٍ" في طرابلس.. من هو؟
Lebanon 24
17-09-2022
|
06:09
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أوقفت دوريّة من شعبة المعلومات في منطقة القبة - طرابلس، المدعو "ع.ب"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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وبحسب المصادر، فإن التوقيف جاء بسبب قيام "ع.ب." بافتعال اشكالات وإطلاق نارٍ في وقت سابق، وقد جرى تحويله إلى القضاء المُختص للتحقيق معه.
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شعبة المعلومات
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