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لبنان

كلب مسعور يهاجم مسنين في هذه المنطقة ويعض 4 منهم

Lebanon 24
17-09-2022 | 06:40
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هاجم كلب مسعور عددا من كبار السن في بلدة حولا، وعض أربعة منهم. وتم نقل بعضهم إلى مستشفيات المنطقة وآخرين إلى مستشفيات صيدا، بسبب عدم توافر العلاج اللازم، وتمكن أهالي البلدة من قتل الكلب المسعور.
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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كلب مسعور

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