كلب مسعور يهاجم مسنين في هذه المنطقة ويعض 4 منهم

هاجم كلب مسعور عددا من كبار السن في بلدة حولا، وعض أربعة منهم. وتم نقل بعضهم إلى مستشفيات المنطقة وآخرين إلى مستشفيات صيدا، بسبب عدم توافر العلاج اللازم، وتمكن أهالي البلدة من قتل الكلب المسعور.

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