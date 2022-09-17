ماجد شاهين يقيم حفل عشاء لمناسبة انتساب "نادي الصم الرياضي اللبناني" للاتحاد اللبناني لكرة السلة - الفئة الخامسة

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أقام السفير الدكتور ماجد شاهين، وهو الراعي الرسمي لنادي الصم الرياضي اللبناني حفل عشاء على شرف انتساب النادي إلى الاتحاد اللبناني لكرة السلة الفئة الخامسة.وخلال العشاء، شدد شاهين على أهمية التضامن مع الصم والبكم، مبديًا فخره بهذا الفريق، وداعيًا إلى إعطائه المساحة التي يستحقها.ونوه بالمواهب التي يتمتع بها أعضاء هذا الفريق، متوقعًا أن تفتح أمامهم أبواب النجاح.