وزير العمل في القاهرة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي

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وصل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم يرافقه مستشاره فراس زعيتر ومديرة مكتبه بتول الخنساء الى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي يبدأ الأحد بدورته الثامنة والأربعين، بدعوة من منظمة العمل العربي.وكان في استقبال بيرم في المطار سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، وممثلون عن منظمة العمل العربية، وهو يترأس وفد لبنان الذي يضم أطراف الانتاج الثلاثة الحكومة، أرباب العمل والعمال، وسيكون له كلمة في افتتاح المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء العمل العرب.