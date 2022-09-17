تسجيلٌ صوتي ينتشر على هواتفكم.. ماذا كشفت "قوى الأمن" عنه؟

صدر عن المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"يتمّ التداول عبر تطبيق واتساب بمقاطع صوتية تزعم قيام 4 أشخاص يرتدون بزّة قوى الأمن الداخلي (درك)، بالدخول إلى أحد المباني في محلة الأشرفية والاعتداء على الناطور ثم تكبيله وصعودهم إلى طبقات المبنى وسرقتها. وبعد المتابعة، تبيّن أنه لا صحة لوجود عصابة تستغل إرتداء بزّة قوى الأمن الداخلي للقيام بالسرقة".

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وأضاف بيان "قوى الأمن: "لذلك، توخياً للحقيقة، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مِمّن ورده مقطع صوتي بالمضمون ذاته، إرسال هذا التوضيح إلى المُرسِل".