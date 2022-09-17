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لبنان

هيئة شؤون المرأة أطلقت حملة توعية على البيئة

Lebanon 24
17-09-2022 | 08:19
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 أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، لمناسبة "اليوم العالمي لتنظيف الأرض"، حملة توعوية على أهمية محافظة المواطن على بيئته ومساهمته في حمايتها.
 
وقالت في بيان: "نعاني في لبنان من أزمة في التخلص من النفايات والواقع هو أن هذه المشكلة تتطلب عناية خاصة من جانب الإدارات الرسمية المختصة كما تتطلب تحمل المواطن للمسؤولية في هذا المجال. والحفاظ على البيئة النظيفة لا يقتصر على الاهتمام بالأماكن الخاصة وللمواطن أن يكون حريصا على نظافة الأماكن العامة. ونحن بحاجة الى تربية أولادنا على واجب احترام هذه الأماكن وعدم استباحتها برمي كل ما نرغب التخلص منه أينما كان فيها. ومعروف ان السبيل الانجح للتربية هو إعطاء المثل الصالح، إذ أن الأولاد يتمثلون بتصرفات والديهم".
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وختمت: "لذا تتمنى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على كل مواطن، أن يكون حريصا على النظافة أينما كان وأن يدرك أنها عامل ضروري للحفاظ على صحته ورفاهيته".
المصدر: الوكالة الوطنية
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