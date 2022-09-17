تعليق صورة علي شبلي في خلدة... والجيش يتدخل

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بعد أكثر من عام على مقتل المدعو علي شبلي خلال حفل زفاف في مسبح بالجية، في عملية ثأرية لمقتل حسن غصن الذي قضى في إشكال في خلدة، تم تعليق صورة شبلي في خلدة على أحد المباني، مما أدى إلى توتر في المنطقة حيث تخوف الأهالي من تجدد الإشكالات.وفور ذلك عملت مخابرات الجيش على إزالة الصورة عن المبنى منعًا لتجدد الفتنة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".