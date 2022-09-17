مداهمة خاطفة في هذه المنطقة أسفرت عن تحرير مخطوفَين.. الكيم التفاصيل

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:"في سياق المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق، توافرت لديها معلومات عن حصول عملية خطف شخصين من الجنسية العراقية في البقاع، بحيث كثفت قطعاتها المختصة إجراءاتها لتحديد مكان تواجدهما وكشف المتورطين.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تمكنت من تحديد مكان وجود المخطوفين في داخل إحدى الشقق السكنية في بلدة مكسة.أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة المكان، ووضعت الشعبة خطة محكمة للمداهمة وتحريرهما، وتوقيف المتورطين.بتاريخ 12-09-2022 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة مداهمة خاطفة للشقة المذكورة، وتمكنت من تحريرهما وأوقفت كل من السوريين:- م. ع. (من مواليد عام 1997)- م. ل. (من مواليد عام 1988)- أ. ت. (من مواليد عام 2001)- ه. ت. (من مواليد العام 2006)بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة ضلوعهم في عملية الخطف، بالاشتراك مع آخرين.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".