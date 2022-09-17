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لبنان

طفل يسقط من الطابق الثالث ويلقى حتفه (صورة)

Lebanon 24
17-09-2022 | 08:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفل من آل علوش من الطابق الثالث مما أدى إلى وفاته على الفور حيث نقل الى مستشفى الحكومي في حلبا.
 
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طفل

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