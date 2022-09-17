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لبنان

اشتعال مكب النفايات المستحدث في موقع الدبشة

Lebanon 24
17-09-2022 | 08:56
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اشتعل مكب النفايات المستحدث، أسفل موقع الدبشة، حيث وصل الدخان إلى عدد من البلدات المجاورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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