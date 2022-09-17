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لبنان
انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
17-09-2022
|
09:40
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يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت ما بين ما بين 38200 و38250 ليرة للدولار.
بينما تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا ما بين ما بين 38500 و38600 ليرة للدولار.
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