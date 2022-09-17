سليمان واللواء خير تفقدا أعمال ترميم وتدعيم طريق العبدة- العريضة

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تفقد النائب محمد سليمان والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير أعمال ترميم وتدعيم انهيار الطريق الدولية (العبدة- العريضة).وقد شارك بالجولة مستشارون من الشركة المنفذة، شرحوا المراحل التي وصلت اليها عملية التنفيذ.وتحدث اللواء خير فقال: "نتابع اليوم تنفيذ هذا المشروع بعد الخطورة التي نتجت من انهيار الحائط واجزاء كبيرة من الاوتوستراد الدولي. ونتيجة المطالبة المستمرة من السادة النواب والمواطنين وبموافقة من دولة الرئيس نجيب ميقاتي بعد تأمينه الأموال اللازمة للمشروع، نشرف اليوم على إنجازه وبوقت قياسي وبمواصفات أساسية لحماية الاوتستراد الدولي".وقال النائب سليمان: "تأتي هذه الزيارة بعد المتابعة الحثيثة نحن والزملاء النواب لهذا المشروع المهم والضروري، والذي أسفر عن العديد من الحوادث، وخصوصا انها طريق حيوية واوتوستراد دولي، والمطلوب مراعاة شروط السلامة العامة".وشكر سليمان للرئيس ميقاتي واللواء خير والشركة المتعهدة إنجازها هذا المشروع بهذه السرعة، "وخصوصا أننا مقبلون على فصل الشتاء".وتمنى أن يستكمل مشروع الترميم بإنهاء معاناة بعض المنازل المتضررة في حي البحر والمهددة بالسقوط.