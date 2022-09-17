مولوي يشيد بالتنسيق بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية: مصممون على حماية مجتمعاتنا

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أعاد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي نشر تغريدته عن ضبط كمية من الكبتاغون، وأضاف:التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية اللبنانية ووزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أثمر ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون كانت ستهرب الى دولة الكويت.مصممون على حماية مجتمعاتنا في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك.