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لبنان

مولوي يشيد بالتنسيق بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية: مصممون على حماية مجتمعاتنا

Lebanon 24
17-09-2022 | 09:35
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أعاد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي نشر تغريدته عن ضبط كمية من الكبتاغون، وأضاف: 

التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية اللبنانية ووزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أثمر ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون كانت ستهرب الى دولة الكويت.
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مصممون على حماية مجتمعاتنا في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك.
 


كما أثنت وزارة الداخلية الكويتية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية الكويتية واللبنانية والذي أسفر عن ضبط مليون حبة كبتاغون قبل تهريبها الى دولة الكويت.
 
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