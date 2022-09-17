مولوي يشيد بالتنسيق بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية: مصممون على حماية مجتمعاتنا

التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية اللبنانية ووزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أثمر ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون كانت ستهرب الى دولة الكويت.
مصممون على حماية مجتمعاتنا في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك. @Moi_kuw https://t.co/8Bb4sLbafR
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) September 17, 2022
التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية اللبنانية ووزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أثمر ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون كانت ستهرب الى دولة الكويت.
مصممون على حماية مجتمعاتنا في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك. @Moi_kuw https://t.co/8Bb4sLbafR
الإعلام الأمني:
تعاون وتنسيق مشترك بين وزارتي الداخلية الكويتية واللبنانية اسفر عن ضبط مليون حبة كبتاجون قبل تهريبها الى دولة الكويت pic.twitter.com/3IDtZjHLAS
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 17, 2022
الإعلام الأمني:
تعاون وتنسيق مشترك بين وزارتي الداخلية الكويتية واللبنانية اسفر عن ضبط مليون حبة كبتاجون قبل تهريبها الى دولة الكويت pic.twitter.com/3IDtZjHLAS