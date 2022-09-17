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لبنان
اجتماع في بلدية بيروت بحث في سبل إيجاد الحلول لمشكلة انقطاع المياه
Lebanon 24
17-09-2022
|
10:13
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أن اجتماعاً عُقد في مكتب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بحضور رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، المدير العام لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، وشخصيات معنية.
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وبحث المجتمعون في عدد من المواضيع، أبرزها مجرور الرملة البيضاء، مياه الشرب في مدينة بيروت وايجاد الحلول السريعة لمشكلة انقطاع المياه عن العاصمة، العمل على إصلاح وصيانة محطة الغدير وتزويدها بمادة المازوت بصورة عاجلة قبل حلول فصل الشتاء، العمل على إصلاح محطة التكرير ps2 التي تم سرقة الكابلات والبطاريات العائدة لها مؤخراً، تمديد القساطل على محطة التكرير ps1 داخل البحر ، البحث في تأمين الكهرباء إلى محطة مياه الضبية والتي تضخ المياه إلى محطات مياه الأشرفية، برج أبي حيدر ومن خلالهما إلى محطة الملعب البلدي في بيروت ودرس امكانية تزويدها بالطاقة الشمسية لتلك المحطات .
ووعد المجتمعون بأن "يصار الى تأليف لجنة مهمتها إعداد تقرير مفصل وعرضه على رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والسعي لإيجاد خطط بديلة لتأمين مادة المازوت والكهرباء".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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