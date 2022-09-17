المرتضى: ستظل كربلاء تسري وجعا في الأيام جميعها حتى يصير الحق وحده غالبا في هذه الأرض

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غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى عبر "تويتر" لمناسبة اربعين الامام الحسين قائلاً: ‏"ستظل كربلاء تسري وجعا في الأيام جميعها، من أولها إلى أربعينها إلى منتهاها، حتى يصير الحق وحده غالبا في هذه الأرض.في الأربعين تتدافع مسيرات الإرادات المؤمنة لتؤاسي بعضها بعضا وتجدد العهد على نصرة الحق حتى الإنتصار الأكيد على كل اشكال الظلم والاحتلال والاستبداد.عظم الله أجوركم في أربعين سيد الشهداء!".