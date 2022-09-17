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لبنان

المرتضى: ستظل كربلاء تسري وجعا في الأيام جميعها حتى يصير الحق وحده غالبا في هذه الأرض

Lebanon 24
17-09-2022 | 10:45
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 غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى عبر "تويتر" لمناسبة اربعين الامام الحسين قائلاً: ‏"ستظل كربلاء تسري وجعا في الأيام جميعها، من أولها إلى أربعينها إلى منتهاها، حتى يصير الحق وحده غالبا في هذه الأرض.
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في الأربعين تتدافع مسيرات الإرادات المؤمنة لتؤاسي بعضها بعضا وتجدد العهد على نصرة الحق حتى الإنتصار الأكيد على كل اشكال الظلم والاحتلال والاستبداد.
عظم الله أجوركم في أربعين سيد الشهداء!".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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