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لبنان

تدابير سير خاصة بسباق ركض في بيروت غدا

Lebanon 24
17-09-2022 | 10:50
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 صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"يُقام يوم غدٍ الأحد 18-9-2022 سباق ركض ينطلق من أمام مدافن صبرا وشاتيلا، مروراً بالمدينة الرياضية، محلة شاتيلا، فمحطة الرحاب، ومن ثم العودة إلى نقطة الانطلاق. لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعتباراُ من الساعة 7:00 حتى الساعة 11:00 صباحاً، من التاريخ المذكور أعلاه، تدابير السير التالية: 
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-    تحويل السير اعتباراً من جسر المطار بإتجاه المطار / المسلك الغربي.
-    تحويل السير من "السفارة الكويتية" / (البنك الفرنسي) بإتجاه "السلطان إبراهيم".
-    تحويل السير القادم من الجنوب على أوتوستراد الأسد، بإتجاه نفق سليم سلام.

يُطلب إلى المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات، حفاظاً على السلامة العامة".
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