للذاهبين إلى البقاع عبر ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"اعتباراً من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 18:00 من يوم غدٍ الأحد 18-9-2022، سيُقام في بلدة المريجات - البقاع سباق "تسلق الهضبة الثالث" (Course De Côte). لذلك، سيتمّ منع المرور على عددٍ من الطرقات الداخليّة للبلدة، وستبقى الطريق الدولية من شتورا مروراً بالمريجات نحو ضهر البيدر، وبالعكس، سالكة بالإتجاهين. لهذا، يُطلب إلى المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السّير، حفاظاً على السلامة العامّة".