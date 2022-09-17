مأساة في الشمال.. ضابطٌ في الجيش يفارق الحياة بحادثة أليمة!

Advertisement

وبحسب المصادر، فإنّ النقيب "ج.ط" كان برفقة شخصينِ لحظة دخوله البحر عند الساعة 6 من صباح اليوم، إلا أنه عند الساعة 12 ظهراً، خرج الشابان من المياه في حين بقي النقيب المذكور في الأعماق من دون معرفة مصيره.وعلى الفور، جرى إرسال مجموعةٍ من الغطاسين التابعين لفوج مغاوير البحر ومن قاعدة جونية البحرية من أجل البحث عن النقيب "ج.ط." في المياه بمنطقة حنوش. وبعد عمليات الكشف، تم العثور على الأخير ليتبين أنه فارق الحياة غرقاً.