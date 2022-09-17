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لبنان

"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً داخل مطعم في العقيبة - كسروان

Lebanon 24
17-09-2022 | 12:01
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أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في العقيبة، حريقاً إندلع عصر اليوم داخل مطعم قبالة جسر سكة الحديد في العقيبة كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
 
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