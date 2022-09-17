"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً داخل مطعم في العقيبة - كسروان

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في العقيبة، حريقاً إندلع عصر اليوم داخل مطعم قبالة جسر سكة الحديد في العقيبة كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.

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