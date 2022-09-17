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لبنان

قطع الطريق البحرية في منطقة عمشيت غداً.. اليكم الاسباب

Lebanon 24
17-09-2022 | 12:04
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "ستقام يوم الأحد 18-9-2022، حصة تدريبية للعدائين والعداءات الذين سيشاركون في سباق "بيروت ماراثون 2022".
لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيارات على طول المسار الذي ستجري عليه التدريبات، على الطريق البحرية- عمشيت بإتجاه مدخل تحوم، ما بين الساعة6:00 والساعة 7:00 صباحا من التاريخ المذكورة أعلاه.
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يطلب إلى المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات، حفاظا على سلامة العدائين".
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