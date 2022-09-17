Advertisement

لبنان

فيديو جديد لسالي حافظ بعد اقتحامها "بلوم بنك".. هذه رسالتها إلى اللبنانيين

Lebanon 24
17-09-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-991597-637990400830146947.jpg
Doc-P-991597-637990400830146947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للناشطة سالي حافظ التي اقتحمت قبل أيّام مصرف "بلوم بنك" في السوديكو للحصول على وديعتها الماليّة.
 
ووجّهت حافظ رسالة شُكرٍ إلى كل اللبنانيين الذين تضامنوا معها ووقفوا إلى جانب عائلتها، قائلة: "أحبكم جميعاً".
Advertisement
 
كذلك، طالبت حافظ الناشطين بعدم ترك رفيقيها محمد رستم وعبد الرحمن زكريا اللذين دخلا معها إلى المصرف لانتزاع الوديعة منه.
 
وحالياً، فإن حافظ ما زالت مُتوارية عن الأنظار إذ لم يتمّ توقيفها عقب حادثة اقتحام المصرف بواسطة "مُسدّس بلاستيكي".
 
ولاقت خطوة الشابة الناشطة ترحيباً كبيراً من قبل المواطنين، في حين أصبحت صورتها داخل المصرف أيقونةً للنضال في سبيل استرداد الودائع.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:58 | 2022-09-17
16:43 | 2022-09-17
16:35 | 2022-09-17
16:17 | 2022-09-17
16:12 | 2022-09-17
15:32 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website