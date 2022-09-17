فيديو جديد لسالي حافظ بعد اقتحامها "بلوم بنك".. هذه رسالتها إلى اللبنانيين

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للناشطة سالي حافظ التي اقتحمت قبل أيّام مصرف "بلوم بنك" في السوديكو للحصول على وديعتها الماليّة.

ووجّهت حافظ رسالة شُكرٍ إلى كل اللبنانيين الذين تضامنوا معها ووقفوا إلى جانب عائلتها، قائلة: "أحبكم جميعاً".

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كذلك، طالبت حافظ الناشطين بعدم ترك رفيقيها محمد رستم وعبد الرحمن زكريا اللذين دخلا معها إلى المصرف لانتزاع الوديعة منه.

وحالياً، فإن حافظ ما زالت مُتوارية عن الأنظار إذ لم يتمّ توقيفها عقب حادثة اقتحام المصرف بواسطة "مُسدّس بلاستيكي".

ولاقت خطوة الشابة الناشطة ترحيباً كبيراً من قبل المواطنين، في حين أصبحت صورتها داخل المصرف أيقونةً للنضال في سبيل استرداد الودائع.