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لبنان

ظهورُ "روبوت" لـ"حزب الله".. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
17-09-2022 | 13:21
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر روبوتاً تابعاً لـ"حزب الله" داخل مكانِ الاحتفال الذي أقيمَ، اليوم السبت، بمناسبة أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك.
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وبحسب الفيديو، فإن الرّوبوت عبارة عن كلبٍ يرتدي بزّة عسكرية، وكان يتجول في المساحة المحاذية للمنصة الخاصة بالكلمات.
 
يُشار إلى أنه خلال الاحتفال، ألقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمة تطرق فيها إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، معلناً أن "الخط الأحمر بالنسبة للبنان هو بدء العدو باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على كافة حقوقه".
 
ولفت نصرالله في سياقِ خطابه إلى أنّ "المقاومة تُواكب المفاوضات التي تُجريها الدولة اللبنانية"، موضحاً أن "عين حزب الله وصواريخه على كاريش". 
 
 
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