تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر روبوتاً تابعاً لـ"حزب الله" داخل مكانِ الاحتفال الذي أقيمَ، اليوم السبت، بمناسبة أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك.

Advertisement

وبحسب الفيديو، فإن الرّوبوت عبارة عن كلبٍ يرتدي بزّة عسكرية، وكان يتجول في المساحة المحاذية للمنصة الخاصة بالكلمات.

يُشار إلى أنه خلال الاحتفال، ألقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمة تطرق فيها إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، معلناً أن "الخط الأحمر بالنسبة للبنان هو بدء العدو باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على كافة حقوقه".