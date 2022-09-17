ورشة تدريبية لتعزيز قدرات الجيش.. اليكم التفاصيل

Advertisement

تابع عناصر من فوج الأشغال المستقل ورشة تدريبية لتعزيز قدرات #الجيش_اللبناني على حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة السريعة عند تعرّضها للخطر في حالات الطوارئ، بإشراف مدربين من جمعية بلادي والجامعة اللبنانية، في ثكنة نجيب واكيم- حارة الست.#LebaneseArmy pic.twitter.com/fPAGqU8dTG — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 17, 2022

أعلنت قيادة الجيش، عبر حسابها على موقع تويتر، أن عناصر من فوج الأشغال المستقل تابعوا ورشة تدريبية لتعزيز قدرات الجيش على حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة السريعة عند تعرّضها للخطر في حالات الطوارئ، بإشراف مدربين من جمعية بلادي والجامعة اللبنانية، في ثكنة نجيب واكيم- حارة الست.