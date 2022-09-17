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لبنان

ورشة تدريبية لتعزيز قدرات الجيش.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-09-2022 | 13:28
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أعلنت قيادة الجيش، عبر حسابها على موقع تويتر، أن عناصر من فوج الأشغال المستقل تابعوا ورشة تدريبية لتعزيز قدرات الجيش على حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة السريعة عند تعرّضها للخطر في حالات الطوارئ، بإشراف مدربين من جمعية بلادي والجامعة اللبنانية، في ثكنة نجيب واكيم- حارة الست.
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