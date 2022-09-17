ورشة تدريبية لتعزيز قدرات الجيش.. اليكم التفاصيل

تابع عناصر من فوج الأشغال المستقل ورشة تدريبية لتعزيز قدرات #الجيش_اللبناني على حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة السريعة عند تعرّضها للخطر في حالات الطوارئ، بإشراف مدربين من جمعية بلادي والجامعة اللبنانية، في ثكنة نجيب واكيم- حارة الست.#LebaneseArmy pic.twitter.com/fPAGqU8dTG
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 17, 2022
تابع عناصر من فوج الأشغال المستقل ورشة تدريبية لتعزيز قدرات #الجيش_اللبناني على حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة السريعة عند تعرّضها للخطر في حالات الطوارئ، بإشراف مدربين من جمعية بلادي والجامعة اللبنانية، في ثكنة نجيب واكيم- حارة الست.#LebaneseArmy pic.twitter.com/fPAGqU8dTG