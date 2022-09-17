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لبنان

آخر معلومة.. هل سيتراجع الدولار قريباً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-09-2022 | 14:27
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بشكل لافتٍ وغير متوقع، سجّل سعر الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، تراجعاً ملحوظاً، إذ وصل إلى حدّ 38 ألف ليرة لبنانية بعدما ناهز ظهر اليوم سجل الـ38700 ليرة لبنانية.
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ما الذي حصل؟

التراجعُ الذي طرأ في السوق كان مفاجئاً بالنسبة للصرافين ضمنه، وقال أحدهم لـ"لبنان24" إن "ما جرى لم يكن متوقعاً بعدما قيل خلال الساعات الماضية أن السعر تصاعدي".

ولفت الصرّاف إلى أن "الهبوط المرتبط بالدولار قد يكون اصطناعياً بهدفِ شدّ الناس إلى صرف دولاراتهم قبل رفع السعر مُجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديداً مع إقفال المصارف أبوابها بسبب الإضراب الذي تنفذه عقب موجة الإقتحامات التي شهدتها، أمس الجمعة". 

وختم: "كل المعطيات ضبابيّة في السوق، لكن ما يُمكن قوله هو أن هناك طلباً كبيراً على الدولارات، ونواكب كل لحظةٍ بلحظتها".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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