Advertisement

لبنان

بعد خطاب نصرالله.. مسؤول إسرائيليّ يكشف ما ستفعلهُ تل أبيب ضدّ لبنان

Lebanon 24
17-09-2022 | 15:29
A-
A+
Doc-P-991627-637990507573233558.png
Doc-P-991627-637990507573233558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت قناة "الجزيرة" عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إنّ رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، سيزور فرنسا للقاء مستشار الرئاسة الفرنسية لشؤون الأمن القومي السفير إيمانويل بون، وذلك من أجل البحث في النزاع بين لبنان وإسرائيل على حقل الغاز "كاريش" والتحديات عند الحدود الشمالية.
Advertisement
 
إلى ذلك، حذر مسؤول عسكري إسرائيلي "حزب الله" من أنه إذا قام بتنفيذ تهديداته بمهاجمة إسرائيل، فإنه سيواجه رداً قاسياً. 

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن المسؤول العسكري الإسرائيلي الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، قوله إن "إسرائيل تواصل في هذه الأيام، المحادثات لترسيم الحدود البحرية بينها وبين لبنان"، وأضاف: "أولوية بلاده هو الحل الدبلوماسي وليس العسكري".

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فإن "تهديدات حزب الله ستعود بالضرر أولاً على الشعب اللبناني واقتصاد واستقرار لبنان".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تحدث اليوم في كلمة له في ذكرى "أربعينية الإمام الحُسين" عن ملف ترسيم الحدود البحرية، مُعلناً أن "الخط الأحمر بالنسبة للبنان هو بدء العدو باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على كافة حقوقه".

ولفت نصرالله في سياقِ خطابه إلى أنّ "المقاومة تُواكب المفاوضات التي تُجريها الدولة اللبنانية"، موضحاً أن "عين حزب الله وصواريخه على كاريش". 
 
(الجزيرة + سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:58 | 2022-09-17
16:43 | 2022-09-17
16:35 | 2022-09-17
16:17 | 2022-09-17
16:12 | 2022-09-17
15:32 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website