أصوات انفجارات تُسمع في الهرمل.. ماذا يحدث هناك؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه سُمِعت منذ بعض الوقت أصوات إنفجارات من داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرمل.

كذلك، أفيد عن تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الهرمل.