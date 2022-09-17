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لبنان

فيديو نادر لفيروز ومعلومات عن "مُخطّط" يطالها.. ماذا جرى قبل 28 عاماً؟

Lebanon 24
17-09-2022 | 16:35
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نشرت المُخرجة ريما الرحباني عبر حسابها على "فيسبوك"، مقطع فيديو نادرٍ جداً لوالدتها السيّدة فيروز، مشيرة إلى أن تاريخه يعود إلى العام 1994. 
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وظهرت فيروز وهي تواكب التحضيرات الخاصة بحفلٍ لها أقيم يوم 17 أيلول عام 1994 في ساحة الشهداء وسط بيروت، وذلك عقب انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية بـ4 سنوات فقط.

ولفتت الرحباني في منشورها إلى أنّ الحفل كان من تنظيم لجنة مهرجانات بيروت التي كان يترأسها الأستاذ نضال الأشقر، موضحة أنه جرى حينها البحث مع السيدة فيروز من أجل الغناء في العاصمة بعد غياب استمرّ طيلة فترة الحرب، وأضافت: "كانت الفكرة بعودة فيروز هو جعل اللبنانيين يشعرون بأنّ الحرب انتهت فعلاً".

وكشفت الرحباني في سياق منشورها عن مُخطّط آنذاك كان يهدفُ لإلغاء حفل فيروز، إلا أن الأمر لم ينجح أبداً. 

وفي ما يلي، الفيديو الذي نشرته ريما الرحباني عبر "فيسبوك": 
 

 
 

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