مجموعات ملثمة.. ماذا يحصل في احدى مناطق الشمال؟

سجّلت امس احدى مناطق الشمال تأهباً كبيرا بين مناصري احد الاحزاب السياسية العلمانية البارزة، وذلك على خلفية الصراع الداخلي الحاصل لجهة شرعية التمثيل. إذ عمد احدهم الى تهديد الجناح الاخر، ما أدى الى انتشار مجموعات ملثمة في المنطقة استعداداً لأي مواجهة.

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ويعيش اهالي المنطقة منذ مدة حالة رعب وقلق خشية انفجار الصراع بين الجناحين والذي بحسب شهود عيان بات مستعراً جداً ويخشى هؤلاء من ان يتحول هذا الصراع من مجرد محاولات لتسجيل النقاط الى معارك دموية.