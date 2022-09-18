"حزب الله" ينسّق مع حلفائه ويطمئنهم

بدأ "حزب الله" تواصلاً واسعاً مع القوى السياسية الحليفة له بهدف تنسيق الخطوات في المرحلة المقبلة في ظل تكاثر الاستحقاقات المهمة والحساسة في الساحة اللبنانية واهمها الانتخابات الرئاسية وترسيم الحدود البحرية.

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وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب يسعى الى تطمين حلفائه حول حراكه السياسي وتواصله مع بعض الاطراف،وهذا كان احد اهداف اللقاء الذي عقده الامين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان.

وتؤكد المصادر ان حزب الله يريد توحيد صفوف حلفائه في المعركة الرئاسية، وكذلك يريد عمقاً وطنياً في حال تدهورت الامور عند الحدود الجنوبية ووصلت الى معركة عسكرية.