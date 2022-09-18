مانع ضحيّة جديدة لحوادث السير... وهذا وضع زوجته

توفي المدعو "مانع برهوم" (سوري الجنسية)، متأثراً بجراحه اثر تعرضه لحادث سير بعد انزلاق دراجته النارية واصطدامها بحائط جانب طريق عام راسمسقا منذ ايام.



ويذكر ان المتوفي كان برفقتة زوجته اثناء الحادث، الا انها نجت بأعجوبة، ووصفت حالتها بالمستقرة.

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