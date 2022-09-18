Advertisement

لبنان

مانع ضحيّة جديدة لحوادث السير... وهذا وضع زوجته

Lebanon 24
18-09-2022 | 01:13
A-
A+
Doc-P-991671-637990857824065052.jpg
Doc-P-991671-637990857824065052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي المدعو "مانع برهوم" (سوري الجنسية)، متأثراً بجراحه اثر تعرضه لحادث سير بعد انزلاق دراجته النارية واصطدامها بحائط جانب طريق عام راسمسقا منذ ايام.

ويذكر ان المتوفي كان برفقتة زوجته اثناء الحادث، الا انها نجت بأعجوبة، ووصفت حالتها بالمستقرة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
طليقة جورج الراسي في أوّل تعليق لها بعد وفاته في حادث سير مروّع: "ساعدوني" (صورة)
lebanon 24
18/09/2022 10:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة فتى بحادث سير مروّع على طريق صيدا - صور... وهذه حصيلة الجرحى
lebanon 24
18/09/2022 10:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة سيّدة في حادث سير مروّع على طريق بعلبك الدوليّة
lebanon 24
18/09/2022 10:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نشرت صورها من داخل السيارة قبل لحظات من وفاتها... الموت يخطف شقيقة فنانة لبنانية في حادث سير مروع
lebanon 24
18/09/2022 10:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2022-09-18
03:00 | 2022-09-18
02:58 | 2022-09-18
02:57 | 2022-09-18
02:50 | 2022-09-18
02:45 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website