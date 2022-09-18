مرجعية دينية بارزة تهنئ " الحزب"

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هنأت مرجعية دينية بارزة حزب الكتائب اللبنانية عبر إتصال مع قيادته. وجاءت هذه التهنئة على خلفية التنظيم المميز لمهرجان الذكرى الاربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل، وبالأخص على الحضور السياسي المتنوع الذي حضر الإحتفال والتقارير التي عرضت عن مسيرة الرئيس بشير الجميّل والتي أظهرت مدى سعيه لبناء دولة المؤسسات والقانون .