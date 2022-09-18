"إختفاء" شباب بقاعيين يطرح تساؤلات

أشارت تقارير أمنية بقاعية الى أن عددا كبيرا من الشبان الذين كانوا يعملون في شركات ومؤسسات تجارية وسياحية، غادروا مراكز عملهم في الأيام الماضية بطريقة مفاجئة ولم يعودوا إليها، حتى أن التواصل من قِبل أرباب عملهم فُقِد معهم.

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وأشارت المصادر الى أن هؤلاء الشبان من الممكن أن يكونوا إلتحقوا بمعسكر تدريب لأحد الأحزاب كون هناك تعبئة داخلية فُرضت منذ أسابيع.