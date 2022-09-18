مع إنقطاع الكهرباء... عادة قديمة تغزو المنازل

في ظل الانقطاع الدائم للكهرباء وتقنين أصحاب المولدات، وإشتراك معظم اللبنانين ب5 أمبيرات فقط، لجأت العديد من العائلات إلى الوسائل القديمة في محاولة منها لتيسير أمورها المنزلية. فمع إستحالة تشغيل "الغسالة" على المولد، لعدم قدرته على تحملها، عادت أغلبية سيدات المنازل إلى غسل الملابس على اليد.

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