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لبنان

مع إنقطاع الكهرباء... عادة قديمة تغزو المنازل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-09-2022 | 03:15
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في ظل الانقطاع الدائم للكهرباء وتقنين أصحاب المولدات، وإشتراك معظم اللبنانين ب5 أمبيرات فقط، لجأت العديد من العائلات إلى الوسائل القديمة في محاولة منها لتيسير أمورها المنزلية. فمع إستحالة تشغيل "الغسالة" على المولد، لعدم قدرته على تحملها، عادت أغلبية سيدات المنازل إلى غسل الملابس على اليد.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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