Advertisement

لبنان

بعد 3 سنوات... بضائع تعود لرفوف السوبرماركت!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-09-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-991681-637990872026373284.jpg
Doc-P-991681-637990872026373284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019، ساهم الارتفاع الكبير للدولار في السوق الموازية بسحب عدة منتجات أجنبية عن رفوف السوبرماركت، وإيقاف إستيرادها، لأن المواطن لم يعد قادرا على شرائها.
 إلا أنه في الآونة الأخيرة، لوحظ أن البعض من هذه المنتجات عاد ليظهر على رفوف السوبرماركت، على الرغم من أن الدولار تخطى ال38 ألف ليرة. كذلك، يتم عرض مواد غذائية جديدة، أوروبية الصنع، وكلفتها تتخطى ذوي الدخل المحدود. 
Advertisement
وهنا يجدر السؤال، هل كانت هذه البضاعة مخبأة ويتم بيعها حاليا بأسعار أعلى، أم أن الطلب عليها دفع مستوردي  المواد الغذائية على تأمينها للأسواق مجددا؟
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2022-09-18
05:45 | 2022-09-18
06:49 | 2022-09-18
06:43 | 2022-09-18
06:41 | 2022-09-18
06:37 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website