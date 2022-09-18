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لبنان
بعد 3 سنوات... بضائع تعود لرفوف السوبرماركت!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-09-2022
|
03:45
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في بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019، ساهم الارتفاع الكبير للدولار في السوق الموازية بسحب عدة منتجات أجنبية عن رفوف السوبرماركت، وإيقاف إستيرادها، لأن المواطن لم يعد قادرا على شرائها.
إلا أنه في الآونة الأخيرة، لوحظ أن البعض من هذه المنتجات عاد ليظهر على رفوف السوبرماركت، على الرغم من أن الدولار تخطى ال38 ألف ليرة. كذلك، يتم عرض مواد غذائية جديدة، أوروبية الصنع، وكلفتها تتخطى ذوي الدخل المحدود.
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وهنا يجدر السؤال، هل كانت هذه البضاعة مخبأة ويتم بيعها حاليا بأسعار أعلى، أم أن الطلب عليها دفع مستوردي المواد الغذائية على تأمينها للأسواق مجددا؟
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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