أوتوستراد بحمدون "مزفّت"

منذ مدة طويلة، يعاني السائقون المتجهون من الجبل نحو بيروت من الحفر العديدة الموجودة على أوتوستراد بحمدون التي تعرض سياراتهم لأعطال عديدة من جهة وتعيق السير من جهة أخرى، إلا أن مؤخرًا تم تعبيد الحفر الموجودة على الأوتستراد مما خلق ارتياحًا نسبيًّا لدى المواطنين.

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