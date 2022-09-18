إطلاق نار كثيف... ماذا حصل ليل أمس في بلدة لبنانيّة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال بين خ.خ وع. م، تطوّر الى إطلاق نار كثيف في بلدة الخريبة، شرق بعلبك، ليل أمس.

ودخلت قوة من الجيش إلى البلدة بحثاً عن مطلقي النار.