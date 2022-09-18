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لبنان

إطلاق نار كثيف... ماذا حصل ليل أمس في بلدة لبنانيّة؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 01:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال بين خ.خ وع. م، تطوّر الى إطلاق نار كثيف في بلدة الخريبة، شرق بعلبك، ليل أمس.
 
ودخلت قوة من الجيش إلى البلدة بحثاً عن مطلقي النار.
 
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