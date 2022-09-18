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لبنان

خلال 24 ساعة... ما هي حصيلة حوادث السير؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 02:22
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط قتيل و7 جرحى، في 4 حوادث سير على طرقات لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضيّة.
 
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