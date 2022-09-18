نائب متخوّف من التفلّت الأمني

وبما أن الأستعصاء السياسي قد بلغ درجة عالية من التعقيد ،على إيقاع شهوة السلطة والطمع بالكرسي والجنوح نحوالحصص،
فأن معالجة تدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية والتربوية والخدماتية للمواطن،
يجب أن تعطى الأولوية القصوى،
وإلا فإن التفلت الأمني سيكون سيد الموقف في المرحلة المقبلة !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 18, 2022
وبما أن الأستعصاء السياسي قد بلغ درجة عالية من التعقيد ،على إيقاع شهوة السلطة والطمع بالكرسي والجنوح نحوالحصص،
فأن معالجة تدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية والتربوية والخدماتية للمواطن،
يجب أن تعطى الأولوية القصوى،
وإلا فإن التفلت الأمني سيكون سيد الموقف في المرحلة المقبلة !