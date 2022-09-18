نائب متخوّف من التفلّت الأمني

غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "بما أن الاستعصاء السياسي قد بلغ درجة عالية من التعقيد، على إيقاع شهوة السلطة والطمع بالكرسي والجنوح نحوالحصص، فإن معالجة تدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية والتربوية والخدماتية للمواطن، يجب أن تعطى الأولوية القصوى، وإلا فإن التفلت الأمني سيكون سيد الموقف في المرحلة المقبلة".

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