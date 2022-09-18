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لبنان
إنخفاض بالحرارة وطقس متقلّب... هل تعود الأمطار في بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
18-09-2022
|
02:57
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يؤثر على لبنان طقس مستقر وحار، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي من المتوقع أن تعود للانخفاض بدءا من الغد بالتوازي مع طقس متقلب خصوصا الاسبوع المقبل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٥و ٣٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٧ درجة
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- الجو : قليل السحب
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: طقس غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٦ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الثلاثاء: طقس غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
(ال بي سي)
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