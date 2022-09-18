Advertisement

لبنان

إنخفاض بالحرارة وطقس متقلّب... هل تعود الأمطار في بداية الأسبوع؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 02:57
A-
A+
Doc-P-991712-637990919014361574.jpg
Doc-P-991712-637990919014361574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤثر على لبنان طقس مستقر وحار، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي من المتوقع أن تعود للانخفاض بدءا من الغد بالتوازي مع طقس متقلب خصوصا الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٥و  ٣٢ درجة  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٧ درجة
Advertisement
- الجو : قليل السحب  
- الرياح :  شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا  ١٦ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: طقس غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلا  ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.


(ال بي سي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2022-09-18
05:45 | 2022-09-18
06:49 | 2022-09-18
06:43 | 2022-09-18
06:41 | 2022-09-18
06:37 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website