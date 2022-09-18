"غطسة" لباسيل في جزيرة الأرانب! (صور وفيديو)

نشر رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل فيديو وصوراً عبر حسابه على "تويتر"، ظهر فيها وهو يجول في شارع "مينو" في الميناء في طرابلس.

وقال باسيل: "شارع mino بالمينا طرابلس كان مفروض نزوره ونشتغله بتشرين ٢٠١٩ واجت ١٧ تش… اليوم، وبهالايام الصعبة، منبلّش مرحلة جديدة من الشغل فيه وهيدا واجب تجاه اهلنا بهالمدينة العزيزة بمساهمة من ناسها. ما بينقصه كتير ليستقطب اكتر".

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وفي فيديو آخر، ظهر باسيل وهو يُمارس هواية الغطس في جزيرة الأرانب. وعلّق قائلا:

"الغطس حول جزيرة الارانب بيخلّيك تكتشفها من تحت وتشوف جمال اضافي لها… جزيرة بتستاهل كل عناية واهتمام، لطرابلس واهلها وكل اللبنانيين".

شارع mino بالمينا طرابلس كان مفروض نزوره ونشتغله بتشرين ٢٠١٩ واجت ١٧ تش… اليوم، وبهالايام الصعبة، منبلّش مرحلة جديدة من الشغل فيه وهيدا واجب تجاه اهلنا بهالمدينة العزيزة بمساهمة من ناسها. ما بينقصه كتير ليستقطب اكتر. GB pic.twitter.com/2XX5szFw1r — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 18, 2022