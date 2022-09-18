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لبنان

دوريّة للجيش تتعرّض لإطلاق نار... إليكم ما جرى في جرد معربون مع مهربي مخدرات! (صور)

Lebanon 24
18-09-2022 | 03:56
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ١٧ /٩ /٢٠٢٢ حوالى الساعة ٢٢.٣٠ أثناء ملاحقة دورية من الجيش لعدد من المهربين في مزرعة النهير في جرد معربون- بعلبك، تعرضت لإطلاق نار فردّت على مصادر النيران بالمثل. بعدها فرّ المهربون إلى داخل الأراضي السورية.
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وقد ضبطت الدورية حوالى مليون حبة كبتاغون تركها المهربون في المكان.

سُلمت المضبوطات الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
 
 
 
 
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