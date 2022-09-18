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لبنان

ماذا قال البطريرك الراعي عن تشكيل الحكومة وإنتخابات رئاسة الجمهوريّة والمقاومة والسلاح؟

Lebanon 24
18-09-2022 | 04:37
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قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنّ "المقاومة لا تقتصر على السلاح بل تشمل الصمود في الوحدة الداخلية والولاء الكلّي للبنان الوطن، والتحلّي بالأخلاق والقيم، والحفاظ على رسالة لبنان".
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وأضاف الراعي خلال عظة القداس لراحة أنفس "شهداء المقاومة اللبنانية" في سيدة إيليج: "نرفع الصوت عالياً مطالبين بتشكيل حكومة جديدة قادرة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس الحالي في 31 تشرين الأول وفقاً لمواصفات يتّفق عليها جميع اللبنانيين".
 
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