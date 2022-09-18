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لبنان

هذا ما قاله وزير الداخلية عن الأحداث الأمنية المرتقبة

Lebanon 24
18-09-2022 | 04:53
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أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي إلى أن "وزارة الداخلية والقوى الأمنية مستمرة في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام، رغم الظروف الصعبة. فاللبنانيون لا يريدون الحرب، والتقارير الأمنية التي نتابعها يوميا لا تشير إلى توقع أحداث أمنية".
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وتابع في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "الأزمات الاجتماعية الناتجة من الواقع المالي والاقتصادي المعروف تجعلنا نتحسب لإمكانية حدوث فوضى، وبذلك تبقى الأجهزة الأمنية حاضرة ومتيقظة وبحالة جهوزية، وهذا من واجبها". 
 
وأضاف: "نعول على وطنية القوى الأمنية ووعي قياداتها، فتبقى هذه القوى واعية وحاضرة لخدمة الوطن وحماية المجتمع، كما أننا نعمل مع القيادات الأمنية والعسكرية على تأمين متطلبات خدمة العناصر الأمنية من محروقات وطبابة وتعديل الرواتب رغم الصعوبات".
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