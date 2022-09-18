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لبنان
مداهمات وكمائن لشعبة المعلومات.. توقيف كامل أفراد شبكة نفّذت عشرات السرقات
Lebanon 24
18-09-2022
|
05:03
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لعمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بسرقة الكابلات الكهربائية في العديد من مناطق الشوف وعاليه وزحلة، ويستخدمون لهذه الغاية سيارة نوع "شيفروليه" لون فضي.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين بهذه العمليات. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويتهم وهم كل من السوريين:
م. م. (مواليد عام ١٩٩٤)
أ. ق. (مواليد عام ۲۰۰۱)
أ. ع. (مواليد عام ١٩٨٦)
م. ح. (مواليد عام ۱۹۷۹)
ع. ع. (مواليد عام ١٩٩٩)
ت. د. (مواليد عام ١٩٨٦)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.
بتاريخ 14-09-2022 وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوة من شعبة المعلومات كمائن ومداهمات في مناطق عاليه وبشامون وبرّ الياس، نتج عنها توقيفهم، وتم ضبط سيارة "الشيفروليه" التي كان يستقلها الاول والثاني، وعُثِرَ بحوزتهما على مقص حديدي " قطّاعة".
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة من مناطق: زحلة، وبحمدون، وبشامون، وعين عنوب، والدلهمية، ويقومون بتقطيعها وبيعها لقاء مبالغ مالية كبيرة.
أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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