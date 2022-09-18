نصرالله "يلطُش" جعجع.. "عالناعم"

آثرَ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، أمس السبت، التعليق على ما يشهده ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة من تحرّكات، فقال: "نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن مواعيدها الدستورية ونؤيّد الدعوات للاتفاق حول الرئيس ". وأردف: "نسمعُ الكثير من التهديد والوعيد والتحدي، وهذا لا طائل منه، وهناك دعوات للاتفاق حول رئيس. نحن نؤيد الدعوات إلى الإتفاق حول رئيس، وان يكون هناك لقاءات للحوار بعيداً عن التحدي وعن الفيتوات التي تطلق مسبقاً".

Advertisement

في سياقِ كلامه، أطلق نصرالله إشارات على أكثر من اتجاه: الأول وهو تأييده بشكلٍ "غير مباشر" للقاءات التي تحصل على صعيد الملف الرئاسي، وقد تكون لقاءات "نواب التغيير" مع الأفرقاء السياسيين هي الجانب الذي أعرب نصرالله عن تأييده بشكلٍ ضمني في خطابه ولكن من دون الإفصاحِ عن ذلك علناً.

أما الإشارات المرتبطة بالاتجاه الثاني فكانت تصبّ في خانة "انتقادِ" الأطراف التي تضع فيتوات مُسبقة على أي اسمٍ للرئاسة، والرسالة هنا مُوجّهة مباشرة إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع باعتبار أن الأخير يخوض المعترك الرئاسي من موقع رفضِ أي شخصيّة تكون مقربة من محور 8 آذار.