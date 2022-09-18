بعد جولتهم السياسية.. هذه خطوة "نواب التغيير" المُقبلة

علم "لبنان24" إن نواب "التغيير" يتحضّرون لإصدارِ ملخّص كاملٍ عن جولاتهم السياسية التي قاموا بها خلال الأسبوع الأخير في سبيل الملف الرئاسي.

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وقال أحد هؤلاء النواب لـ"لبنان24" إنّ "الملخّص الذي سيجري إصداره قريباً سيتضمن كل مواقف وآراء الكتل السياسية الأخرى"، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك مُصارحة واضحة وعلنية للرأي العام بشأن ما قيل خلال الاجتماعات".