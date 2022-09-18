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لبنان

بعد جولتهم السياسية.. هذه خطوة "نواب التغيير" المُقبلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-09-2022 | 05:45
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علم "لبنان24" إن نواب "التغيير" يتحضّرون لإصدارِ ملخّص كاملٍ عن جولاتهم السياسية التي قاموا بها خلال الأسبوع الأخير في سبيل الملف الرئاسي. 
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وقال أحد هؤلاء النواب لـ"لبنان24" إنّ "الملخّص الذي سيجري إصداره قريباً سيتضمن كل مواقف وآراء الكتل السياسية الأخرى"، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك مُصارحة واضحة وعلنية للرأي العام بشأن ما قيل خلال الاجتماعات".

وتابع: "لن نتستّر على أي شيء، وسنقول ما حصل لأن المرحلة دقيقة وتحتاجُ صراحة بالغة".ً
المصدر: خاص "لبنان 24"

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