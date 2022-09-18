في عكار.. حريقٌ كبير نتيجة تسرّب نفطي وفرق الإطفاء تتحرّك فوراً

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن اشتعال النيران في التسربات النفطية من أنابيب نفط العراق العابرة في منطقة العبدة - عكار.

وعلى الفور، توجهت إلى المكان آليات الإطفاء التابعة لمركز الدفاع المدني في ببنين - العبدة، كما تم إخطار إدارة منشآت النفط في طرابلس لإيفاد آلياتها المزودة بالمواد الخاصة لإطفاء حرائق النفط.

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وتسود المنطقة حال من الخوف من تمدد رقعة النار وبلوغها الثقب الأساسي الذي يشهد تسرباً نفطياً.

وبحسب "الوطنية للإعلام"، فإنّ التسربات النفطية تنساب في أقنية المياه الشتوية باتجاه البحر ما يهدد بتفاقم المشكلة.