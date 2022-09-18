Advertisement

لبنان

عوده: صلاتنا أن يُلهم الرب النوّاب لإنتخاب رئيسٍ يُخرج البلد من ظلمة الموت

Lebanon 24
18-09-2022 | 05:58
A-
A+
Doc-P-991765-637991030583874456.jpg
Doc-P-991765-637991030583874456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس. 
 
وفي عظته، أكد عوده أن لبنان يستحق الحياة، مشيداً بالانجازات والإبداعات اللبنانية التي تبرز بشكل دائم وآخرها ما حققته فرقة "مياس" في الولايات المتحدة، وأضاف: "اللبنانيون يدفعون ثمن أخطاء حكامهم وسوء إدارتهم وقلة إحساسهم بالمسؤولية، فيما هم يستحقون حياة كريمة تليق بهم وبطموحاتهم". 
Advertisement
 
وشدّد عوده على ضرورة احترام الدستور وتطبيقه وعدم تشويهه، مؤكداً على أهمية إيلاء المصلحة العامة كل الاعتبار. 
 
وختم: "صلاتنا أن يُلهم الرب نواب الشعب كي لا يعملوا إلا من أجل خير الشعب، وأن يقوموا بواجباتهم بحسب ما يمليه عليهم ضميرهم، وأن ينتخبوا رئيساً للبلاد في أسرع وقتٍ ليتحمّل مسؤولية إخراج البلد من ظلمة الموت إلى نور الحياة". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-18
10:10 | 2022-09-18
09:55 | 2022-09-18
09:44 | 2022-09-18
07:26 | 2022-09-18
07:17 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website