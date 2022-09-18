عوده: صلاتنا أن يُلهم الرب النوّاب لإنتخاب رئيسٍ يُخرج البلد من ظلمة الموت

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس.

وفي عظته، أكد عوده أن لبنان يستحق الحياة، مشيداً بالانجازات والإبداعات اللبنانية التي تبرز بشكل دائم وآخرها ما حققته فرقة "مياس" في الولايات المتحدة، وأضاف: "اللبنانيون يدفعون ثمن أخطاء حكامهم وسوء إدارتهم وقلة إحساسهم بالمسؤولية، فيما هم يستحقون حياة كريمة تليق بهم وبطموحاتهم".

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وشدّد عوده على ضرورة احترام الدستور وتطبيقه وعدم تشويهه، مؤكداً على أهمية إيلاء المصلحة العامة كل الاعتبار.

وختم: "صلاتنا أن يُلهم الرب نواب الشعب كي لا يعملوا إلا من أجل خير الشعب، وأن يقوموا بواجباتهم بحسب ما يمليه عليهم ضميرهم، وأن ينتخبوا رئيساً للبلاد في أسرع وقتٍ ليتحمّل مسؤولية إخراج البلد من ظلمة الموت إلى نور الحياة".