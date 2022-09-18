الجيش ينعي النقيب الشهيد جورج طربيه

صدر عن قيادة الجيش التالي:

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تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، النقيب الشهيد جورج طربيه، الذي استشهد بتاريخ 17 / 9 / 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:من مواليد: 08 / 08 /1989- جبيل.تطوّع في الجيش بتاريخ 14/10/2008، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 01/ 08 / 2011، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة نقيب اعتباراً من 01 / 01 / 2019.حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.متأهل.يُنقل الجثمان بتاريخ 19 / 9 / 2022 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار سابا – مجدل العاقورة، حيث يُقام المأتم الساعة 16.00 في الكنيسة المذكورة.تُقبل التعازي بتاريخ 18 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل وبتاريخ 19 / 9 / 2022 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 16.00 في كنيسة مار سابا – مجدل العاقورة وبتاريخ 20/9/2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:زوجته: 136133/ 70والده: 580723 /70والدته: 258188/ 70شقيقه: الرقيب أول جوليان طربيه 951319/ 71شقيقته: 161782 /70