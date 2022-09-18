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لبنان

أكثر من 18 ساعة متواصلة... رحلة غوص تكسر الأرقام القياسية (صور)

Lebanon 24
18-09-2022 | 06:43
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استطاع  فريق  "Dolphin’s team "  للغوص كسر الرقم القياسي في لبنان لاطول مدة غوص وصلت لنحو 18 ساعة متواصلة، ففي حدث هو الاول من نوعه انطلق فريق مؤلف من خمس غواصين  بمواكبة واشراف  المدرب عبدالقادر محفوظ في رحلة غوص عند الرابعة فجرا واستمرت حتى نحو الساعة العاشرة ليلا  حيث تخلل  يوم الغطس الطويل اقامة الصلوات الخمسة تحت المياه ورفع الدعاء من اجل خلاص لبنان وشعبه وممارسة طقوس اليوم من تناول طعام وشراب عبر تيوب خاص .
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 ولفت الغواص علي مزهر" ان "النشاط تم بنجاح وكسرنا الرقم القياسي كأطول مدة غوص حيث اقمنا الصلوات الخمس ورفعنا الدعاء لاجل خلاص هذا الوطن كما تناولنا الطعام والشراب تحت المياه بواسطة تيوب مخصصة وبطريقة معينة في ذلك ".

 اشارة الى ان النشاط تم  بمؤازرة من قبل الدفاع المدني للانقاذ البحري الجية و بمتابعة لوجستية من قبل  فريق من الغواصين المحترفين في الغوص والانقاذ وبمتابعة طبية تحت المياه وفوقه من قبل غواصين مسعفين من اجل تأمين سلامة الغواصين المشاركين .
 
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